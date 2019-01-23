المصدر: الرياض - وكالات

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني،، سفيرة جمهورية ألمانيا لدى اليمن، كارولا هولتكيمبر. وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توثيقها استناداً إلى عمق تلك العلاقات والمصالح المشتركة بين الدولتين.

وأشار الوزير إلى أن اليمن كانت من أوائل الدول التي ساندت ترشح ألمانيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وان اليمن تعول على دور ألمانيا في تعزيز فرص السلام في اليمن وتنفيذ قرارات مجلس الأمن .من جانبها أكدت السفيرة كارولا دعم بلادها لليمن ولحكومتها الشرعية ولجهود السلام وان بلادها ستبذل كل ما هو ممكن لإنجاح العملية السياسية.

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تمكنت قوات النخبة الشبوانية محور عزان(بنقطة العرم) صباح امس من ضبط ثلاث شحنات أدوية مهربة كانت في طريقها إلى مدينة عتق بشبوة قادمة من محافظة عدن. وحذرت قيادة النخبة الشبوانية محور عزان التجار لتلك الأدوية من المساءلة القانونية وعليهم أن يتقوا الله ويراعوا المواطن من تلك المخاطر التي قد تتسبب له في أمراض صحية وتهدد حياة المواطنين وتعرضهم للخطر،فعليهم الالتزام بطرق النقل لتلك الأدوية ونقلها بمركبات خاصة لحفظ الأدوية من التلف وبطرق رسمية مؤكدة أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية الرادعة ومصادرة تلك الشحنات من الأدوية. شبوة - وكالات

اعتقالات

أقدم الحوثيون في صنعاء على اعتقال عشرات الصرافين من محلاتهم المنتشرة في العاصمة خلال اليومين الماضيين .وقال مصدر مصرفي في المدينة بحسب وسائل إعلام محلية أن الحوثيين داهموا عشرات المحلات التي تعمل في الصرافة وقاموا باعتقال موظفين وملاك تلك المحلات التي تم اقتحامها ونقلهم إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. صنعاء - وكالات