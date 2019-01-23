المصدر: Ⅶ الحديدة - وكالات

أَجبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، 300 أسرة على النزوح من قرى اليومين ومحل الشيخ، شرق مديرية المراوعة في محافظة الحديدة، غرب البلاد.ووفقاً لإفادات من أسر نزحت نحو منطقة القطيع شرق المديرية، أجبرت الميليشيا السكان على النزوح، وترك منازلهم، وقال السكان إن الميليشيا تمطر قراهم بعشرات القذائف في الأيام الماضية، واستحدثت حفريات وخنادق، ونشرت مدافع هاوزر بعضها داخل التجمعات السكني.

واتهم الأهالي ميليشيا الحوثي بتحويل أراضيهم الزراعية إلى حقول ألغام، مشيرين إلى أن بعض السكان لقي حتفه بسبب العبوات والألغام المزروعة في أراضيهم.

وفي سياق متصل، كشف سكان محليون اختطاف الميليشيا 9 أشخاص من قريتي محل الشيخ واليومين وأخفتهم قسرياً.