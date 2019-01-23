تعديل وزاري يستثني «السيادية» على حكومة الرزاز

المصدر: عمّان - وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس، عن تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل أربع حقائب وزارية، هي التعليم العالي والشؤون البلدية والسياحة والنقل. ونص المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، على تعيين وليد سالم المعاني وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. وذكرت الوكالة أنه تم تعيين وليد محيي الدين المصري وزيراً للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيراً للسياحة والآثار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزيراً للنقل. وأدّى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، بحضور الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي، يوسف حسن العيسوي، وعدد من المسؤولين بالديوان.