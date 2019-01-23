وقف مساعدات

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

أكّد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، أنّ الحكومة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية، طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية اعتباراً من أواخر يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.

وقال عريقات: «نعم أؤكد الرسالة وتم إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس»، موضحاً أنّ هناك مخاوف من تعرّض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم «أتكا» وسيدخل قريباً حيز التنفيذ. وأوضح عريقات: «سبب الرسالة هو سن قانون أمريكي اسمه مكافحة الإرهاب، حيث نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها». وقال عريقات، إن توقف المساعدات الأمريكية المقدمة للأجهزة الأمنية لن يؤثر على دور هذه الأجهزة.

انتقاد

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السياسات الإسرائيلية ضد فلسطين، في مقال بعنوان «حان وقت كسر الصمت على فلسطين». وفي المقال حثت كاتبة المقال المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية ميشيل ألكسندر، المجتمع الدولي على التحدث بشجاعة عن الظلم الخطير في العصر الحديث، مثلما فعل مارتن لوثر كينغ، ضد الحرب في فيتنام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أمس.

وأضافت ألكسندر «يجب أن ندين تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، واستمرار احتلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي». واشنطن - وكالات

بناء جدار

استأنفت إسرائيل، أمس، بناء جدار فاصل على أراضي لبنان مقابل بلدة العديسة جنوب لبنان. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، إنّ جيش العدو الإسرائيلي يستكمل في العديسة أعمال بناء الجدار في تلة المحافر مقابل البلدة، كما تواصل جرافات العدو حفر خندق في نقطة التحفظ. ووفق الوكالة، فإنّ جيش العدو الإسرائيلي استأنف في مرجعيون جنوب لبنان، الأعمال على الحدود الواقعة بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، مقابل عدة بلدات في قضاء مرجعيون، يقابله استنفار للجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفل». بيروت - وكالات