ارتفاع قتلى غارات إسرائيل على سوريا إلى 21 معظمهم إيرانيون

المصدر: Ⅶ دمشق - البيان، وكالات

ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي، الذي استهدف ليل الأحد الاثنين مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها، إلى 21 قتيلاً، معظمهم من الإيرانيين، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.

وأوضح المرصد أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن للصواريخ وللذخائر تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها بالقرب من دمشق، فضلاً عن مراكز الدفاع الجوي السوري على مشارف العاصمة وفي الجنوب. وأشار مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إلى أنّ عدد القتلى ارتفع بعد أن تمّ التحقق من هوية الضحايا، موضحاً أنّ هناك 15 من المقاتلين الأجانب قُتلوا من ضمنهم 12 من القوات الإيرانية، دون أن يتمكن من تحديد جنسية الضحايا الثلاث.

وأشار إلى مقتل ستة عناصر من قوات النظام السوري. وأبان المرصد أن سبب ارتفاع أعداد الخسائر البشرية والدمار الكبير تناوب ثلاثة أسراب من الطائرات الإسرائيلية على قصف المواقع التي جرى استهدافها.

اكتشاف مقبرة

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية في الرقة السورية أنه تم العثور على مقبرة جماعية شمال شرقي المدينة، تضم ما بين 600 و800 جثة، لتصبح بذلك المقبرة الـ14 من المقابر الجماعية المكتشفة في الرقة. وقال مدير فريق الاستجابة الأولية في المدينة، ياسر الخميس، إن الفرق تواصل عمليات انتشال الجثث من المقبرة التي تم اكتشافها في قرية الفخيخة، إلى جانب معسكر الطلائع جنوبي الرقة.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت فرق الاستجابة أن عدد الجثث التي تم انتشالها من كامل المحافظة وصل إلى 3310 جثث، تم التعرف إلى 550 منها، بينها نحو ألف جثة من مقبرة البانوراما في المدينة. وترك تنظيم داعش الإرهابي العديد من المقابر الجماعية بالمدينة ومحيطها، وسط تقديرات بوجود 15 مقبرة على الأقل.

انفجار مفخّخة في اللاذقية

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس، بسماع دوي انفجار في ساحة الحمام بمدينة اللاذقية غربي سوريا. وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة من نوع سوزوكي، وأسفر عن مقتل السائق وإصابة أربعة آخرين. وأظهرت صور لقناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية مجموعة كبيرة من الأشخاص في حالة اضطراب في شارع بينما يتصاعد الدخان من حطام على الأرض، وفق «رويترز».