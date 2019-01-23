الأردن يعين قائماً بالأعمال في سفارته لدى دمشق

المصدر: عمّان - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، تعيين دبلوماسي برتبة مستشار، قائماً بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى دمشق. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن هذا القرار يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية، بالإبقاء على السفارة الأردنية مفتوحة، مؤكّداً أنّ الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين. ولم تغلق السفارة الأردنية في سوريا أبوابها طيلة الأزمة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية، لكنها كانت بتمثيل دبلوماسي متدن. يذكر أنه أعيد فتح معبر نصيب الحدودي الرئيس بين الأردن وسوريا في أكتوبر الماضي، بعد إغلاقه 3 سنوات.