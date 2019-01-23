المصدر: جنيف - رويترز

ذكرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة أمس أن أكثر من 140 لاجئاً ومهاجراً أنقذتهم السفينة (ليدي شام) في البحر وصولوا إلى مصراتة في ليبيا ونقلوا إلى مركز احتجاز.

وقال تشارلي ياكسلي الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين «في السياق الليبي الحالي، حيث تسود نوبات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، ينبغي عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى هناك».

ونددت المفوضية «بتسييس عمليات الإنقاذ في البحر» من جانب الدول الأوروبية التي تحد من قدرة جماعات الإغاثة على القيام بعملياتها. وذكر ياكسلي أن أكثر من 200 شخص غرقوا بالفعل في يناير ووصل 4507 إلى أوروبا عبر البحر على الرغم من «البرد القارس والخطر الشديد».

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توقعت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر أن يستمر تساقط الأمطار والثلوج اليوم الأربعاء على المرتفعات الوسطى والشرقية للوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط الثلوج سيكون على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي 10 ويتعلق الأمر بكل من الأغواط، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وجيجل. الجزائر- وكالات