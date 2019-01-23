مزارعو البصرة يحتجون على «سماسرة» إيران

المصدر: بغداد - البيان

حذّر مزارعو البصرة، أمس، ممن وصفوهم بـ«سماسرة إيران»، الذين يسعون لاستهداف أسواق الخضر في المحافظة، معلنين أنهم سينظمون تظاهرة، اليوم الأربعاء، رفضاً لاستمرار استيراد الطماطم الإيرانية، على الرغم من قرار وزارة الزراعة القاضي بمنعه.

وقال منظمو التظاهرة إن مئات الفلاحين والمسوقين سينظمون تظاهرة، ويقطعون الطريق السريع، في حال عدم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن تطبيق قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد الطماطم من إيران، الذي لم يطبق وما زالت الطماطم تدخل عن طريق المنافذ الشمالية التي لا تخضع للسلطات الاتحادية، محذرين من مؤامرة يقودها سماسرة إيران، لاستهداف المنتج المحلي برفع الأسعار، وتنفير المواطن من الفلاح العراقي، وإدخال طماطم إيران، وممارسة سياسة إغراق السوق ومن ثم السيطرة عليه والتحكم به.