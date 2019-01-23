مقتل قيادي كبير في «داعش» جنوبي تكريت

المصدر: تكريت - د.ب.أ

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين بمقتل قيادي كبير في تنظيم داعش جنوبي تكريت. وقال المصدر إن قوة مشتركة نجحت بقتل سعد محمود مهدي القيادي في داعش، والمعروف باسم سعد الدلة، بكمين في منطقة البوفراج جنوبي تكريت.

وأضاف أن القوة استدرجت الدلة عبر أحد عناصرها إلى منطقة القتل، وأطلقت عليه النار، موضحاً أن جثته نقلت إلى مستشفى بلد. وأشار إلى أن الدلة كان ينوي مع عدد من عناصر داعش شن هجمات على أسواق قضاء الضلوعية، التي رفضت دخول عناصر داعش إليها، وقاتلت التنظيم حتى تم القضاء على خطره نهائياً، موضحاً أنه كان يتخذ من منطقة مطيبيجة شرق سامراء مقراً له. وتابع المصدر أن الدلة، وهو من أهالي منطقة الحردانية شمالي الضلوعية، هو المسؤول عن مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين وأطراف ديالى.