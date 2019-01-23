المسماري: دعم الدوحة للإرهاب عقائدي والسعودية ميزان القوة

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

اعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن دعم النظام القطري وتركيا لتنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية الأخرى يأتي من منبع عقائدي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يمتلك أدلة دامغة على ذلك الدعم من أنقرة والدوحة.

وقال المسماري، في حوار مع صحيفة «عكاظ»، إن السعودية ميزان القوة العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن تركيا تبحث عن وجود في الدول الإسلامية بعد طردها من الاتحاد الأوروبي.

ونوه بأن الحرب الشاملة مستمرة لتطهير المناطق من العصابات والجماعات المتطرفة بعد وصول الجيش إلى الجنوب، مؤكداً أن القوات تكافح الجماعات الإرهابية بجميع مسمياتها من داعش أوالقاعدة، إلى الميليشيات الإخوانية الإرهابية المدعومة من الدوحة وأنقرة.

تصفية

وعلى الرغم من أن العمليات لا تزال في بدايتها، فإن المسماري يرى أنها تبشر بالقضاء قريباً على جميع العصابات في تلك المنطقة التي أصبحت ملاذاً للإرهابيين بعد هزيمتهم في بنغازي، وسرت، ودرنة، ومنطقة الهلال النفطي. وشدد المسماري على أن الجيش لا يدخل أي منطقة إلا بدعم شعبي من الأهالي، مبيناً أن القوات المسلحة تواجه جنوبي البلاد القاعدة والعصابات بدعم من طيران الجيش الوطني.

وتابع: «الدعم القطري ليس حديثاً، فمنذ سقوط معمر القذافي تولت قطر بشكل مباشر الدعم، وتعهدت بدعم الإخوان الذين تحالفوا مع الجماعات الإرهابية المقاتلة، وجناح تنظيم القاعدة بليبيا، ولدينا جميع الأدلة الدامغة على ذلك، وقدمناها في مؤتمرات عدة». وأشار المسماري إلى البواخر التي بدأت تنقل السلاح منذ 2012، والطائرات التي تهبط في المطارات الليبية بدعم قطري دمر البنية التحتية في البلاد، وجعلها بؤرة جيدة لاستقطاب الإرهابيين.

استياء

وقال المسماري: «حقيقة نحن مستاؤون جدا لما حدث في بيروت، لكن نتوقع أن الإخوة في لبنان وخاصة المهتمين بقضية موت الصدر أن القضية ليست قضيتهم فقط بل هي قضية حتى الليبيين، فالليبيون كانوا يعانون في السابق من معمر القذافي، حولوا القضية إلى قضية دولة وحاولوا الآن الاستفادة منها بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن مستاؤون جداً من هذا العمل وخاصة إنزال العلم الليبي والدوس على العلم الليبي، وهذا يمثل كل الليبيين ويمثل الشعب الليبي بأسره، ولا يمثل القذافي ولا يمثل حقبة معينة، ولكن للأسف ما حدث حدث وأتمنى أن يكون هناك عمل إيجابي على مستوى رسمي من الجانب اللبناني، ورد لاعتبار الليبيين نحو هذه الحادثة».