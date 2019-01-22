هيج يكشف لـ"البيان" مستجدات التفاوض مع الحوثي حول الأسرى

المصدر: عمّان ـــ ماجدة ابو طير

أكد رئيس وفد الشرعية اليمنية في ملف الاسرى، هادي هيج، في تصريح لـ "البيان"، أنّه تم تبادل الملاحظات على الإفادات اليوم من قبل ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد تأخر تقديمها من قبل الميليشيا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لمدة يومين.

وقال هيج المتواجد في العاصمة الأردنية عمّان، التي تستضيف المحادثات بخصوص الأسرى: بحسب البرنامج الزمني الجديد سيتم الرد على الملاحظات في مدة أقصاها من 7 إلى 10 أيام، وقد تم الاتفاق على أن تتضمن الملاحظات على الإفادات، بحسب اتفاقنا مع الصليب الأحمر الدولي، إجابات محددة وقد اعددنا ملاحظاتنا وفقاً لذلك.

وأضاف: "وفد المليشيا قدم ملاحظات اعترض عليها مكتب المبعوث الأممي قبل أن يرسلها إلينا، حيث أجاب بالنيابة عنا، ولم نحتج أن نرد". وأوضح أنه بعد تأخير يومين قدم وفد الحوثي ملاحظاته باستبعاد إفادات الشرعية على قوائمهم. ما استدعى منا أن نقدم اعتراضاً وتم إبلاغهم بذلك من قبل مكتب المبعوث الأممي، والحوثيون يجهزون حالياً ملاحظاتهم بناء على ذلك.

واجتمع ممثلو الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان، وهو الاجتماع الأول بعد اتفاق السويد، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمتابعة تنفيذ بند اتفاق تبادل الأسرى الذي أقر في السويد الشهر الماضي.