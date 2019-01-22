مصر: القضاء على 59 تكفيرياً واستشهاد ضابط و6 جنود

المصدر: وام

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 44 تكفيريا شديدي الخطورة خلال تنفيذ عدد من العمليات النوعية وعثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف وذلك بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني.

وقال القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم انه تم ضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

كما قامت القوات الجوية المصرية باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمهم العناصر التكفيرية منهم 6 عربات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي و39 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي و11 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالإضافة الى تدمير مخبأين للعناصر التكفيرية.

كما قامت القوات باكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

واكتشفت عناصر المهندسين العسكريين المصريين 242 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء تم اكتشاف وتدمير 6 فتحات أنفاق.

ونتيجة لتلك الأعمال أفاد البيان باستشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية.