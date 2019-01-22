العاهل الأردني يجري تعديلاً وزارياً على حكومة الرزاز

المصدر: د ب ا

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء تعديلاً على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز شمل أربع وزارات.

وقالت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم إنه صدرت الإرادة الملكية اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز.

وحسب الوكالة، شمل التعديل تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ووليد "محي الدين" المصري وزيرا للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.

وطبقا للوكالة، أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضا لقانون ضريبة الدخل.