مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك «حمد 3»

المصدر: القاهرة، موسكو - وكالات

وصلت إلى البحرين تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية للمشاركة فى فاعليات التدريب البحري الجوى المشترك «حمد - 3» .

والذي يستمر لأيام عدة بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية بالمملكة. وأفاد بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية بأن التدريب يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي والبحري المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة.

في السياق، أعلن مسؤول روسي، أمس، إجراء مناورات «سهم الصداقة» للدفاع الجوي مع مصر في 2019. وأفاد مدير المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافييف، بأن أفراد قوات الدفاع الجوي الروس والمصريين سيجرون أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر المقبلين، للمرة الأولى، تدريبات مشتركة بنظام الدفاع الجوي «ستريلا دروجبا - 2019» (سهم الصداقة - 2019).