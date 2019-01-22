دعم إماراتي جديد لقطاع الطاقة في حضرموت

المصدر: Ⅶ حضرموت- وام

سلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مولداً كهربائياً إلى مديرية ثمود في صحراء حضرموت دعماً لقطاع الطاقة، وحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن أهالي المديرية، وذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في إعادة تأهيل البنية التحتية، ومنها الطاقة في مختلف المحافظات اليمنية.

حضر التسليم، صالح عبدالله المنهالي مدير عام مديرية ثمود، ووفد هيئة الهلال الأحمر وجمع غفير من الأهالي ومشايخ وأعيان المديرية. ووجه مدير عام مديرية ثمود جزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر، على دعمهما لأبناء المديرية وتوفير المولد الكهربائي بهدف تحسين الخدمات العامة ومنها خدمة الكهرباء في المحافظة.

من جهته، ثمّن المهندس يحيى علي مدير عام كهرباء مديرية ثمود، جهود الهيئة ودعمها الإنساني لأهالي مديرية ثمود ومحافظة حضرموت من خلال البرامج والمشاريع التنموية والأعمال الخيرية وتوزيع معونات غذائية، وتحسين خدمات المياه والكهرباء لتخفيف المعاناة عن المواطنين اليمنيين.

من جانبهم، أعرب أهالي المديرية عن شكرهم لدولة الإمارات على جهودها لتخفيف معاناة الأهالي ودعمها لقطاع الطاقة، والذي كان يواجه صعوبات جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.