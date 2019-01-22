خبير بحريني: إيران تحاول العبث بأمن المنطقة منذ 4 عقود

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

قال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن البحرين تؤيد استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد آل خليفة في تصريحه لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، سعي النظام الإيراني وعلى مدى أربعة عقود، للعبث بأمن واستقرار المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتأسيس ميليشيات إرهابية ومتطرفة لزعزعة الأمن الداخلي للدول، وهو ما يجب أن يتوقف.

وأكد تمكن مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من مواجهة مثل هذه المحاولات وإحباطها، سواء ما يتعلق منها بتهريب الأسلحة، أو المتفجرات، أو استهداف أرواح المواطنين، والمقيمين.