الأمن الروسي يفكك خلية تجمع أموالاً لحساب داعش

المصدر: موسكو - وكالات

نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تفكيك خلية إرهابية تدار من سوريا، تابعة لتنظيم داعش، وتمارس نشاطها في إقليم كراسنودار وجمهوريتي داغستان وأديجيا جنوبي روسيا. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن جهاز الأمن الروسي، أن الخلية كانت تجمع الأموال وترسلها إلى تنظيم داعش في سوريا، تحت مسمى «الصدقة» و«التبرعات الخيرية». وأوضح الجهاز أن قيمة الدفعة الأخيرة من الأموال التي تم جمعها، وصادرها الأمن الروسي لدى الخلية بلغت 10 ملايين روبل، أي زهاء 150 ألف دولار.

وأضاف الجهاز أن رجال الأمن ألقوا القبض على ثلاثة عناصر مشتبه بضلوعهم في أنشطة الخلية، وعثروا في أماكن إقامتهم على وسائل اتصال، وبطاقات دفع إلكتروني، وفواتير مالية، وغير ذلك من أدلة تؤكد أنشطتهم الإجرامية.