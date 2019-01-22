المصدر: بغداد - وكالات

أعلن مجلس محافظة نينوى العراقية، أمس، عن بلوغ عدد جثث عصابات داعش المرفوعة من المنطقة القديمة نحو ثلاثة آلاف جثة، مبيناً أن دوائر البلدية تولت دفن الجثث.

وقال عضو المجلس عبد الرحمن الوكاع: «إن فرق الدفاع المدني العراقية، وبالتعاون مع القوات الأمنية ودوائر البلدية رفعت أكثر من ثلاثة آلاف جثة تعود لعناصر داعش الإرهابي من المنطقة القديمة».

وأضاف: «إن الجثث تسببت بروائح بعد تفسخها تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أنها «سلمت لدوائر البلدية لدفنها بأطراف المحافظة في ساحات خاصة كونها متفسخة وتسبب العديد من الأمراض». وأوضح الوكاع، أن «فرق الإنقاذ مازالت تبحث عن بقايا الجثث في الأحياء الأخيرة المحاذية للنهر بالمنطقة القديمة».