المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر رفيع في قيادة عمليات ديالى، حقيقة الترويج الإعلامي، لتحليق طائرات أمريكية في سماء المحافظة، وقال إن «الأنباء التي تحدثت عن تحليق طائرات أمريكية في سماء ديالى، سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، عارية عن الصحة»، وأن قيادة العمليات لم تسجل هكذا طيران للقوات الأمريكية، باعتبارها المشرفة على امن المحافظة«.

وكان أحد النواب عن محافظة ديالى قد صرح في وقت سابق لبعض وسائل الإعلام بأن طيران القوات الأمريكية حلق في سماء المحافظة، فيما نفى مركز الإعلام الأمني، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام، بشأن قصف طائرات أمريكية لمناطق في العراق.

وذكر المركز في بيان، أن»بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات عن قيام طائرات أمريكية بقصف مواقع وأماكن في مناطق مختلفة من البلاد ما أسفر عن سقوط ضحايا.