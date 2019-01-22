الـ«إيسيسكو» تدين نهب الحوثيين تراث زبيد

المصدر: الرباط- وام

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» قيام ميليشيا الحوثيين، أمس، بسرقة مخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد الواقعة في القلعة التاريخية في المدينة التابعة لمحافظة الحديدة في اليمن.

وقال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو، إن المخطوطات والكتب المنهوبة تمثل تراثاً نفيساً يوثق تاريخ مدينة زبيد، التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي، مؤكداً أن سرقة هذا التراث يعتبر عملاً إجرامياً بحق التراث الحضاري اليمني، ومخالفة خطيرة للمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه.

ودعا مدير عام الإيسيسكو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى التدخّل لإجبار ميليشيات الحوثيين على إعادة ما نهبته من مكتبة مدينة زبيد باعتباره جزءاً من التراث الثقافي للإنسانية جمعاء، والذي تنص اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة على تجريم الاعتداء عليه.