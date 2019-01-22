هادي: اليمن وأمريكا معاً في مواجهة الحوثي وإيران وقوى التطرف

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على مستوى العلاقة والتعاون المشترك الذي يربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب والمجالات، ومنها ما يتصل بالتعاون والشراكة في مواجهة التحديات ومكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله وأوجهه المختلفة.

وقال هادي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، إن اليمن والولايات المتحدة تتفقان في الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية معاً لمواجهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة والعالم من خلال مواجهة خطر الميليشيات الانقلابية الحوثية وداعمها إيران وقوى التطرف والإرهاب لتطهير اليمن والمنطقة من شرورها.

وأشاد بالجهود والشوط المقطوع في هذا الإطار، متطلعاً إلى مزيد من الدعم والمساندة لتعزيز مجالات التعاون في قطاعات التأهيل والتدريب للارتقاء بالمهام والواجبات للوحدات اليمنية المتخصصة في هذه الأُطر، إضافة إلى الجهود المبذولة في دعم وتأهيل قوات خفر السواحل اليمنية للاضطلاع بدورها في وقف تهريب الأسلحة والممنوعات عبر السواحل اليمنية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية وحليفتها إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.