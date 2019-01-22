الحكومة اليمنية تؤكد مساندتها «مسام»

المصدر: Ⅶ عدن - سبأنت

عبّر مجلس الوزراء اليمني، عن أسفه وحزنه لمقتل خمسة خبراء أجانب من طاقم المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، التي زرعتها ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية في محافظة مأرب، وذلك أثناء القيام بعملية نقل مجموعة من الألغام استعداداً لإتلافها وتخليص المدنيين من خطورتها. وأكد المجلس، وقوفه ومساندته لمشروع «مسام»، وتقديره للجهود الكبيرة من جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول التحالف العربي في تبني وإطلاق هذا المشروع الإنساني المهم والذي تمكن حتى الوقت الراهن من نزع ما يقارب 40 ألف لغم من المناطق المحررة.