خسائر حوثية على جبهتي الضالع وتعز

المصدر: Ⅶ تعز - وكالات

قُتل وأصيب 27 من عناصر ميليشيا الحوثي، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع. واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه، مواقع في مناطق القدم، والرحبة، وقرية بيت اليزيدي، جنوبي مديرية دمت. وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار باتجاه مدينة دمت.

في الأثناء، أفاد موقع الجيش اليمني «سبتمبر.نت» بمقتل ثمانية من عناصر الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال: سقط قتلى الميليشيا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في تباب مزعل، والصالحين، والمغربة بجبهة الشقب، وإنه «أحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا بعد رصدها، وأجبرتها على التراجع والفرار».