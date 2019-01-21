"البيان" تنشر أسماء وجنسيات خبراء "مسام" الذين قتلو بانفجار في مأرب

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

خبراء المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" الذين قتلوا أمس بانفجار في مأرب كانوا يقومون بنقل عدد من الألغام من المخزن التابع لمركز "مسام" إلى السيارات المخصصة لعملية النقل بغية إتلافها ومنع استخدامها مرة ثانية من طرف مليشيا الحوثي الإيرانية، وأثناء عملية النقل وقع انفجار غير منضبط بإحدى السيارات المحملة بالألغام والقذائف غير المنفجرة مما أدى لوفاتهم.

وحصلت "البيان" من المكتب الإعلامي لمشروع "مسام"على أسماء وجنسيات ضحايا الانفجار، الذين تحولو من مكافحين للألغام إلى ضحاياها ولقو حتفهم خلال عملية نقل الألغام لإتلافها ومنع استمرار خطورتها على المدنيين وهم:

جوهان دان هان نائب مدير مشروع "مسام" من جنوب افريقيا (49 عاماً)

أجيم هوتي ضابط الجودة - من كوسوفو (43 عاماً)

دامير بارادزيك خبير إزالة متفجرات من البوسنة (50 عاماً)

غوران فيكيك خبير إزالة متفجرات من كورواتيا (39 عاماً)

بيتير شخومان خبير إزالة متفجرات من جنوب إفريقيا (44 عاما)

كما أصيب خلال الانفجار الذي وقع خبير إزالة المتفجرات بمشروع مسام غراهام فيدون.

ونعى مدير عام المشروع السعودي لنزع الالغام في اليمن "مسام" أسامة القصبي ضحايا الانفجار وقال "بأحر عبارات التعازي يتقدم مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي وجميع العاملين بالمشروع ببالغ مواساتهم لأسر المتوفين الذين توفوا بانفجار على مقربة من مقر مسام في مأرب".

ويواجه المدنيون اليمنيون في عدة مناطق، بالإضافة إلى الجوع الذي أنهكهم والحرب المتواصلة منذ 2014، خطرا متزايدا ناتجا عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتحاربون، وخصوصا المتمردون الحوثيون.

وأطلقت السعودية التي تقود التحالف منذ مارس 2015 في اليمن، في يونيو الماضي، مشروع "مسام" لإزالة الألغام في اليمن.