وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل أن الغارات التي شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على الأراضي السورية أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين سوريين، إضافة إلى إصابة ستة آخرين,.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيان صادر عن الوزارة أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير أكثر من 30 ما بين صواريخ كروز وقنابل موجهة إسرائيلية.

ولفت البيان إلى أن البنية التحتية في مطار دمشق الدولي تعرضت لضرر جزئي.

وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ثلاث غارات على سورية من ثلاثة اتجاهات.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) ذكرت أن "العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن فوق بحيرة طبريا ... وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية".

إلى ذلك مصدر عسكري سوري رفيع المستوى اليوم الإثنين:" إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على سورية تم على 4 موجات صاروخية متتالية.

وأكد أن "العدوان الإسرائيلي الحالي، هو الأعنف وأن وسائط الدفاع الجوي السوري أثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان".