قصف إسرائيلي لفيلق إيراني في سوريا

المصدر: وكالات

تصدّت الدفاعات الجوّية السوريّة ليل الأحد الاثنين "لأهداف معادية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا".

وقالت "سانا" ليل الأحد الاثنين إنّ "دفاعاتنا الجوّية تتصدّى لأهداف معادية وتُسقط عددًا منها"، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الاثنين على صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن الجيش الاسرائيلي يقوم حاليا بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الاراضي السورية.

وحذر أفيخاي ادرعي النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قوات الجيش الاسرائيلي.

وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) إن " عشرات المضادات الأرضية والصواريخ التابعة للجيش السوري أطلقت من منطقة غرب دمشق وجنوبها وأسقطت عدداً من الصواريخ الاسرائيلية".

وأكد السكان أن أصوات الانفجارات، التي سمعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وعدد الصواريخ والمضادات الأرضية اليوم هي الأعنف.