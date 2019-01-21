الاحتلال يقرر إغلاق مدارس «الأونروا» في القدس

المصدر: ■ رام الله، غزة - البيان، وكالات

نددت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار سلطات الاحتلال إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شرق القدس، فيما أكدت الوزارة أنها لم تتلق إخطاراً، مؤكدة أنها تعمل وفقاً لقرار أممي، بالتزامن حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من حدوث «كارثة إنسانية» بعد توقف 6 مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان، إن القرار الإسرائيلي ضد الأونروا «إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانةً واستخفافاً بقوانينه وقراراته ومؤسساته». واعتبرت عشراوي أن «هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني.. كما تستهدف القدس ومؤسساتها في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها».

من جانبه، قال الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع إن الوكالة لم تتلق أي بلاغ رسمي بخصوص النية الإسرائيلية بإغلاق مدارسها في مدينة القدس. وشدد مشعشع، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن «الأونروا تعمل بالقدس الشرقية حسب تفويض الجمعية العامة وستواصل عملها في المدينة حسب ذات التفويض».

إلى ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من حدوث «كارثة إنسانية» بعد توقف 6 مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبوسلمية في مؤتمر صحفي: «نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجةً توقف 5 مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى».

وأضاف أبوسلمية: «لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة نقف عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة».

والمستشفيات التي توقفت عن العمل هي: الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى أبويوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي، على حد قول أبوسلمية الذي رأى أن ذلك يشكل «دليلاً على خطورة ما آلت إليه الأزمة، وأن الخدمات الصحية أصبحت في عين الكارثة».

هدم

وأخطرت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، بهدم منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، في قرية كوبر شمال غرب رام الله. وأكدت حنان البرغوثي، عمة الأسير عاصم، إخطار سلطات الاحتلال هدم منزل عاصم، حيث دهمت قوات الاحتلال فجر أمس، منزل والده في كوبر، وسلمت العائلة قراراً بهدم منزل عاصم.