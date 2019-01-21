المصدر: عدن - واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المرحلة السادسة من إجراء العمليات الجراحية في شبكية العين للمواطنين اليمنيين في مستشفى مكة للعيون في عدن.

وأوضح وكيل محافظ عدن لشؤون الجرحى علوي النوبة أنه في هذه المرحلة تم إجراء أكثر من 30 عملية شملت عدداً من المحافظات اليمنية تحت إشراف فريق طبي متخصص، تم من خلالها استخراج الشظايا من عيون المرضى، والذين تعرضوا لإصابات بليغة نتيجة القذائف العشوائية، التي أطلقتها الميليشيا الحوثية. وقدم الوكيل علوي النوبة خالص شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده القيمة، التي يبذلها لدعم القطاع الصحي في اليمن.