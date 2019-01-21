18 ألف يمني استفادوا من عيادات «الهلال» المتنقلة

المصدر: Ⅶ الحديدة، عدن - وام، سبأنت

دشن الهلال الأحمر الإماراتي، العيادة الطبية المتنقلة المجانية الرابعة في الساحل الغربي اليمني ليستفيد من هذه العيادات أكثر من 18 ألف يمني حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور مصطفى الكازمي، إن العيادة استقبلت في منطقة الغويرق بمديرية التحيتا، أكثر من 80 حالة مرضية، وأجرت لها الفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة.. مشيراً إلى أن العيادة تتكون من طبيب ومساعدين وصيدلي، وهي مزودة بأجهزة طبية وأدوية مختلفة.

من جانبها، أكدت وردة الأهدل، مساعدة طبيب، اهتمام فريق العيادة المتنقلة الرابعة، بفئات الأطفال والنساء وكبار السن، وحرصها على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية اللازمة لجميع الحالات المرضية. بدورهم عبَّر عدد من الأهالي المستفيدين عن تقديرهم للدور الإنساني الذي يقدمه الهلال لسكان منطقة الغويرق.

يذكر أن الهلال كان قد دشن أول عيادة طبية متنقلة بالساحل الغربي لليمن، في سبتمبر الماضي أعقب ذلك تدشين عيادتين طبيتين متنقلتين لتقديم الرعاية الصحية المجانية، لجميع طلاب وطالبات مدارس الساحل الغربي.

افتتاح مكتبة

في غضون ذلك، افتتح وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، أمس، ومعه وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، وممثلو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مكتبة مسواط للأطفال بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها بدعم وتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.

وعقب الافتتاح طاف الوزير دماج، والوكيل شاذلي ومندوبا الهلال الأحمر الإماراتي سلطان الشامسي وكاسب المحمودي، في أرجاء المكتبة التي تضم تسعة أقسام تشمل الأطفال والكمبيوتر والمراجعة والإدارة وغيرها، وأطلعوا على أعمال تأهيل وتأثيث المكتبة التي تعد الأقدم على مستوى الجزيرة العربية ويزيد عمرها على 100 عام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أشاد الوزير دماج، بدعم واهتمام الهلال الأحمر الإماراتي بقطاع الثقافة، مؤكداً إن إعادة تأهيل وافتتاح مكتبة مسواط هو جزء من خطة عمل وزارة الثقافة التي تشمل إعادة تأهيل عدد من المرافق والمنشآت الثقافية في عدن بعدما تعرضت للتدمير والعبث من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار دماج إلى أنه سبق وأن تم تأهيل المركز الثقافي ومعهد جميل غانم.. لافتاً إلى أنه لدى وزارة الثقافة برنامج عمل مثمر مع الهلال الأحمر الإماراتي لتأهيل العديد من المرافق الثقافية في عدن.

بدوره جدد سلطان الشامسي، التأكيد على اهتمام وحرص الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على مساندة الشعب اليمني للتخفيف من معاناة محنة الحرب بمختلف مجالات وقطاعات الحياة بما فيها قطاع الثقافة من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوه وشفاه الأطفال.

من جانبه عبّر شاذلي، عن سعادته بإعادة ترميم وافتتاح المكتبة بدعم إماراتي، مشيراً إلى أن الهلال الإماراتي سيدعم العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاريع الخدمية في عدن خلال العام 2019. وعبر عن شكر السلطة المحلية في عدن بقيادة المحافظ أحمد سالم ربيع، لجهود دولة الإمارات وهلالها الأحمر نظير الدعم السخي.