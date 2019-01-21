اجتماع ثلاثي مصري أردني عراقي لبحث التعاون

المصدر: بيروت - د.ب.أ

عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق محمد علي الحكيم اجتماعاً ثلاثياً، أمس، في بيروت، على هامش اجتماعات القمة التنموية العربية.

وبحث الوزراء الثلاثة سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعاون الفني في مختلف القطاعات، كما استعرض الوزراء التطورات الإقليمية، وسبل دعم التنسيق في مختلف القضايا السياسية، وتعزيز الأمن القومي والمصالح العربية المشتركة، ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

وأكد الوزراء اعتزامهم مواصلة اللقاءات والتشاور لمواصلة العمل المشترك فيما بين الدول الثلاث، لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وتطوير التعاون في مختلف الصعد.