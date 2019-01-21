السلطة الفلسطينية تسلّم واشنطن أمريكياً مداناً ببيع أراضٍ للمستوطنين

المصدر: ■ القدس المحتلة - وكالات

أفاد مسؤولان فلسطينيان كبيران، أمس، أن السلطة الفلسطينية سلمت السلطات الأمريكية أمريكياً من أصل فلسطيني حكمت عليه بالسجن المؤبد لانتهاكه حظراً على بيع أراض للإسرائيليين.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه لرويترز «يحمل عصام عقل جواز سفر أمريكيا وجرى تسليمه إلى السلطات الأمريكية بناء على طلبها». وأكد مسؤول ثان، طلب عدم نشر اسمه أيضاً، الإفراج عن عقل.

وأدانت محكمة في الضفة الغربية عقل في ديسمبر لمحاولته بيع عقار في القدس دون إذن من شركائه في العمل أو من السلطات الفلسطينية.

في السياق، بات مبنى عائلة جودة القريب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة، رمزاً لمخاوف الفلسطينيين من صفقات سرية معقدة لبيع عقارات تهدد وجودهم في البلدة القديمة، بعدما انتقلت ملكيته للمستوطنين.

ويؤكد أديب جودة الحسيني (55 عاماً) حامل مفاتيح كنيسة القيامة نيابة عن عائلته إنه «لم يرتكب أي خطأ» ببيعه المبنى المشيد على الطراز المملوكي ومن ثلاث طبقات، لفلسطيني آخر في 2016.

لكن هذا لم يعفه من غضب الفلسطينيين الذين يعتبر كثيرون منهم بيع عقارات في القدس الشرقية لإسرائيليين «خيانة»، واتهم بأنه مسؤول عن بيع المبنى الواقع في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة لمستوطنين.

وأوضح جودة أنه باع العقار إلى فلسطيني آخر عام 2016 مقابل 2.5 مليون دولار (2.18 مليون يورو) ولا يمكن تحميله مسؤولية انتقال المستوطنين إلى هناك في أواخر العام 2018.

ويعرض أديب جودة الوثائق التي يقول إنها تثبت للسلطة الفلسطينية بيع منزله لفلسطيني آخر يدعى خالد العطاري في العام 2016. ويقول إن المشتري «خانني وخان السلطة الفلسطينية وفلسطين».