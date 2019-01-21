السيسي يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا

المصدر: القاهرة - وكالات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وصرح السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على دعم العلاقات المصرية- الفرنسية، بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الصعد.

وأوضح الناطق الرسمي أن الرئيس أكد أيضاً ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كل المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.