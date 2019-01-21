الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي

المصدر: ■ عواصم - البيان، وكالات

نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد، وأسقطت العديد من الصواريخ فوق المنطقة. في وقت انفجرت عبوة ناسفة، أمس، في دمشق لم تسفر عن ضحايا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، فيما أعلن المرصد السوري مقتل ثلاثة مدنيين في انفجار آخر في مدينة عفرين.

كفاءة

وقال المصدر للوكالة العربية السورية للأنباء: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه». ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن منظومة القبة الحديدية التابعة له أسقطت صاروخاً أطلق صوب الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة، صباح أمس، في دمشق لم تسفر عن ضحايا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في حادثة نادرة في العاصمة السورية التي تُعد آمنة نسبياً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «التفجير الذي سمع صوته في دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا»، مشيرة إلى «معلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي».

انفجار

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن سقوط «قتلى وجرحى» في هذا الانفجار بدون أن يتمكن من تحديد حصيلة دقيقة. وقال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن «الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق»، مشيراً إلى أنه أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار.

في شمال سوريا، قتل ثلاثة مدنيين، أمس، في انفجار حافلة مفخخة في مدينة عفرين، بالتزامن مع مرور عام على هجوم تركيا وفصائل سورية موالية لها على المنطقة ذات الغالبية الكردية، وفق المرصد السوري. وقال مدير المرصد، إن «الانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في حافلة في وسط مدينة عفرين»، وقد أسفر أيضاً عن إصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم مدنيون ومقاتلون.