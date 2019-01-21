استشهاد 5 خبراء من «مسام» في مأرب

المصدر: مأرب - وكالات

استشهد خمسة خبراء في مجال نزع الألغام في اليمن، أمس، في انفجار وقع في مخزن للألغام عند أطراف مأرب، بحسب ما أعلن مسؤول أمني يمني وطبيب.

وقال المسؤول الأمني في قوات الشرعية إن الخبراء كانوا يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة. وأوضح المصدر أن الانفجار وقع أثناء نقل ألغام بهدف إتلافها، مشيراً إلى أن سببه غير واضح تماماً بعد. وتحدّث الطبيب من جهته عن وصول أشلاء خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في الانفجار إلى أحد المستشفيات، مؤكّداً أنهم خبراء في مجال نزع الألغام.