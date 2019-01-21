«النخبة الشبوانية» تؤمّن منطقة العرم لمنع تنقل الإرهابيين

المصدر: Ⅶ شبوة - وكالات

قامت قوات «النخبة الشبوانية» محور عزان، وبدعم من التحالف العربي، بالانتشار وتأمين منطقة العرم الاستراتيجية بمديرية حبان، الذي يمر فيها الخط الدولي شبوة - عدن.

وقال قائد قوات النخبة الشبوانية - محور عزان، المقدم محمد سالم البوحر، إن قوات النخبة الشبوانية أقامت هذه النقطة الأمنية على خط شبوة المحفد بهدف منع تنقل الإرهابيين بين محافظة شبوة ومنطقة المحفد، وتضييق الخناق على عناصر القاعدة الذين يواجهون حملة أمنية، وتعقب من الحزام الأمني بمحافظة أبين.

وأضاف، إن «هذه النقطة ستكون رأس حربة في منع تدفق وتهريب السلاح والممنوعات من وإلى محافظة شبوة، ونستطيع بهذا الإجراء توسيع المناطق التي يشملها حظر حمل السلاح أكثر وأكثر»، منوهاً بأن «قوات النخبة الشبوانية» على تنسيق مستمر مع قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين.