وحدات من الشرعية تلاحق خلايا سرية لـ«داعش» في تعز

المصدر: Ⅶ تعز - وكالات

بدأت وحدات من الجيش اليمني، وبدعم وإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم داعش غربي تعز، وأسفرت العملية في أولى ساعاتها عن مصرع ثلاثة من عناصر داعش الإرهابية، بينهم مفتي التنظيم في تعز.

وذكرت مصادر محلية، أن العملية ستتواصل حتى القضاء على جيوب تنظيم داعش التي هربت إلى جبال منطقة جبل حبشي غربي تعز. وتنفذ العملية وحدات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب ضمن كتائب المنطقة العسكرية الرابعة.

وأكدت المصادر، أن عدداً من قيادات داعش تتواجد في المنطقة المستهدفة بالعملية العسكرية.

وكان الجيش اليمني قد كشف عن صلات بين تنظيم داعش الإرهابي وميليشيا الحوثي الإيرانية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي على قاعدة العند الجوية عبر طائرة مسيّرة إيرانية الصنع.