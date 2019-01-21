المصدر: عدن- سبأ نت

بحث وزير الإدارة المحلية في اليمن، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، مع مدير برنامج الاستجابة الطارئة في منظمة العمل لمكافحة الجوع، في العاصمة المؤقتة عدن، إمكانية مساهمة المنظمة في تنفيذ مشاريع وبرامج إغاثية للنازحين والفئات الأشد فقراً في عدد من المحافظات، وسبل تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمة واللجنة العليا للإغاثة.

وأشار إلى أن الحكومة ترحب وتشجع عمل كل المنظمات والمؤسسات العاملة، التي تعمل على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني، مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تحرص على تنفيذ المشاريع المرتبطة بحياة المواطنين.