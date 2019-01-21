موقف بريطاني

المصدر: لندن - وكالات

أعلن الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، عن موقف بريطانيا من العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا. وقال سموأل في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن بريطانيا تتواصل مع حلفائها الأتراك والأمريكيين من أجل ضمان سلامة الأكراد وقوات المعارضة السورية شرقي سوريا.

وتستعد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا للقضاء على الفصائل المسلحة الكردية، والتي تعتبرها أنقرة «إرهابية». وتسعى تركيا لاستغلال الانسحاب الأمريكي المنتظر من سوريا، لبدء عمليتها في الشمال السوري.