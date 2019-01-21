كاميرت يقترح نقل «لجنة الحديدة» إلى خارج اليمن

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أبلغ كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال باترك كاميرت، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بمقترحه نقل اجتماعات اللجنة المشرفة على تطبيق اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة إلى خارج البلاد، بعد تعرّض موكبه لإطلاق نار من قِبل ميليشيا الحوثي، ورفض ممثلي الميليشيا حضور الاجتماعات المشتركة في منطقة سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال التحالف العربي إنه لا توجد نية جادة لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية لإتمام عملية تبادل الأسرى التي يجري التفاوض بشأنها في العاصمة الأردنية عمّان، في وقت ذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي أقدمت على نهب الكتب التاريخية والعلمية من مكتبة مدينة زبيد التاريخية الواقعة بالقلعة التاريخية بالمدينة.

ميدانياً، أكد التحالف العربي أن العمليات النوعية المتتالية ضد مواقع الميليشيا هدفها التدمير الكلي للصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة.