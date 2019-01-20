أحزاب جزائرية تدعو بوتفليقة للترشّح لولاية خامسة

المصدر: Ⅶ الجزائر- وكالات

جدّدت أحزاب السلطة في الجزائر، أمس، دعوتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، بعد إعلان الرئاسة، موعد إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، الذي دعا في وقت سابق إلى تمديد ولاية الرئيس الحالية، أن دعمه ثابت لمرشحه بوتفليقة.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل الأغلبية الثانية في البرلمان، أحمد أويحيى، قد دعا بدوره بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاماً، إلى الاستمرار لولاية خامسة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أول من أمس، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 18 أبريل المقبل، ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس أواخر أبريل المقبل.

على صعيد متصل، أعلن الناشط السياسي المعارض، رشيد نكاز، ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر.

وقال نكاز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سيقوم بسحب استمارات الترشح للرئاسة 18أبريل 2019، السبت من مقر وزارة الداخلية. وتمسك نكاز، باقتراح مرشح موحد للمعارضة لإنشاء ما وصفه بـ«دولة القانون بالجزائر».

وأصبح نكاز، أول شخصية تعلن ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية.