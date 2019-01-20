الإمارات تدعم قطاع الطاقة بمديرية رماه في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

سلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مولداً كهربائياً إلى مديرية رماه بصحراء حضرموت دعماً لقطاع الطاقة، وحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المديرية التي يعانيها أهالي رماه منذ أكثر من عام. وأعرب الشيخ محمد أحمد المنهالي ممثل المجلس المحلي بمديرية رماه، عن الشكر والتقدير للإمارات على وقفتها مع أبناء المحافظة لتحسين الخدمات العامة، ومنها الكهرباء.

وثمّن جهود الهلال الأحمر الإماراتي المتواصلة من خلال البرامج والأعمال الخيرية من توزيع معونات غذائية، وتحسين من خدمات المياه والكهرباء لتخفيف المعاناة عن اليمنيين. وتقدم مشايخ وأعيان وأهالي رماه بجزيل الشكر والعرفان لدولة الإمارات على جهودها المبذولة في تخفيف معاناة الأهالي ودعمها قطاع الطاقة.