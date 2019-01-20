التحالف يبدأ عملية نوعية في صنعاء

المصدر: Ⅶ عدن- البيان، وكالات

بدأ التحالف العربي، أمس عملية عسكرية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء، تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار، ومرافقها اللوجستية.

فيما حررت قوات الجيش عدة مناطق في كتاف شرقي صعدة.

وطالب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لميليشيا الحوثي التي كانت هددت قبل أيام بشن هجمات بطائرات مسيرة.

وأكدت مصادر التحالف العربي، أن أهداف العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

يأتي هذا في وقت حررت قوات الجيش اليمني جبال وادي «التم»، وجبل «السيف»، ومحيطهما في مديرية كتاف شرقي صعدة عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت بالفرار. وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الميليشيا. كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

في السياق، لقي عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي، أمس، حتفهم خلال هجوم مباغت للجيش اليمني بجبهة باقم بمحافظة صعدة. من جهته أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن التعزيزات والحفريات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، في الحديدة تشير إلى أن الحوثيين يعدون للحرب.

خرق

وقال المعهد: إن «المعلومات التي يوفرها التصوير من أعلى تُظهر أن الحوثيين قاموا بحفر ما معدله 25 خندقاً جديداً، وإقامة 51 حاجزاً وحقل ألغام كل أسبوع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».