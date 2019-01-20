المصدر: الجزائر - د.ب.أ

كشف وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أمس، عن أنّ 96 جزائرياً فقدوا خلال رحلات هجرة غير شرعية العام الماضي. وأفاد بدوي، خلال إشرافه على انطلاق المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بانتشال 119 جثة تعود لأشخاص حاولوا الهجرة غير الشرعية العام الماضي، وأنّ هؤلاء الضحايا أغلبهم لم ينطلقوا من الجزائر.

وأشار وزير الداخلية الجزائري إلى تقديم 344 شخصاً أمام القضاء في عام 2018، بتهمة تهريب البشر، 24 منهم أدينوا بالسجن النافذ. كما نوّه وزير الداخلية الجزائري إلى أنّ استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية يحتم علينا أن نستنهض العزائم، داعياً إلى تفسير الوضع والبحث عن آليات تطور هذه الظاهرة، ومعالجتها بكل السبل.