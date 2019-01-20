المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية على متشددي جماعة الشباب أمس رداً على هجومهم على قاعدة عسكرية صومالية.

وذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الغارة أسفرت عن مقتل 52 مقاتلاً من الشباب، دون أن يصاب أي من المدنيين.

وشن المسلحون هجوماً على قاعدة بار سانجوني في ساعة مبكرة من صباح أمس، وفقاً لما ذكره الجيش الصومالي.

وقدر وزير الأمن الإقليمي عبدالرشيد حسن عبدالنور عدد مسلحي «الشباب» الذين قتلوا في المعركة التي وقعت لاستعادة القاعدة، عند 73 شخصاً. وقال اللواء علي محمد محمود وهو أحد القادة البارزين بالجيش الصومالي إن سبعة من القوات الصومالية قتلوا.