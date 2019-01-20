النمسا تعلن عن بدء جهود إزالة الألغام من سوريا

المصدر: فيينا - وام

أعلنت وزيرة خارجية النمسا كارين كنيسل أن بلادها ستبدأ جهوداً مركزة لإزالة الألغام من سوريا بالتعاون مع شركاء ودول أخرى. وأضافت: «هدفنا تقديم إسهام ملموس من خلال إزالة الألغام والقضاء على الشراك المتفجرة من أجل تسهيل عودة اللاجئين والمشردين داخلياً».

وأكدت أن النمسا ستكثف جهودها لإزالة الألغام من سوريا لأغراض إنسانية. جاء تصريح الوزيرة كنيسل أثناء استقبال أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية بمقر وزارة الخارجية في فيينا، حيث ناقش الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في سوريا على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وكذلك التطورات في أوكرانيا والحوار مع روسيا والملفات المهمة في جنوب شرق أوروبا حسبما جاء في بيان رسمي صدر أمس عن وزارة الخارجية النمساوية.