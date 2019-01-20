المصدر: الخرطوم - وكالات

كشف المسجل التجاري السوداني العام عن فتح 614 بلاغاً أمام النيابة التجارية ضد الشركات المخالفة للوائح.

وقال مولانا محمد أحمد علي الغالي المستشار العام المسجل التجاري بحسب ما نقل عنه المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الأجهزة الحكومية أنه تم تنفيذ أوامر بالقبض على مديري 66 شركة خاصّة وجارٍ تنفيذ أوامر القبض على بقية الشركات المخالفة للقوانين واللوائح، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بالصحف للشركات المخالفة لتوفيق أوضاعها، كاشفاً عن إنشاء إدارة خاصّة جديدة (إدارة التفتيش الميداني) خلال الفترة المقبلة.

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أعلنت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة إن عدد السياح الذين زاروا الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2018 فاق الـ3 ملايين. وأضافت معايعة في تصريح لها أن نحو 1.6 مليون ليلة مبيت سُجّلت في الفنادق. وأكدت أن المؤشرات حتى هذه اللحظة تشير إلى أن أعداداً أكبر من السياح سيصلون إلى فلسطين ويقيمون فيها، ما يشكل ضرورة تكاتف الجهود للقيام بمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، والذي يثبت يوما بعد يوم بأنه قطاع واعد وناجح في مجال الاستثمار، ويحقق عائداً مجزياً على حجم الاستثمار. رام الله - وكالات

استيطان

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تخطط لتنفيذ مشروع كتلة استيطانية جديدة تعبر وسط الضفة الغربية في اتجاه الأغوار الفلسطينية.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب أن الأحزاب الإسرائيلية تتسابق في إرضاء جمهور المستوطنين على حساب حقوق الشعب وترتفع وتيرة التصريحات العنصرية، وآخرها دعوة وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي «أوفير أكونيس» إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية العامة المقرّرة في نيسان المقبل، داعياً إلى تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وإلى زيادة ميزانية قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الأمن والبناء من شأنه أن يجلب المزيد من اليهود للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. رام الله - وكالات