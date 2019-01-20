رئيس هيئة الأركان اليمنية: نثمّن دور الإمارات والتحالف في المجال الإنساني

المصدر: عدن- سبأنت

عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، أمس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً برؤساء الهيئات ومديري الدوائر بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، حيث ثمن دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الحكومة الشرعية ومساندتها لقوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانياً.

أكد رئيس هيئة الأركان أهمية تعزيز دور الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والجلوس مع كل القوى والتيارات السياسية، والعمل على حلحلة كل القضايا، مشيراً إلى أن العدو واحد وهو الحوثي، وأهمية تعزيز وتفعيل حماية الكلية العسكرية بعدن.