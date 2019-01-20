عملية نوعية للتحالف تستهدف شبكة الطائرات بدون طيار في صنعاء

المصدر: نيويورك، عدن - وكالات

أعلن التحالف العربي بدء عملية عسكرية نوعية في صنعاء، تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار، فيما حررت قوات الجيش اليمني جبال وادي «التم» وجبل السيف ومحيطهما في مديرية كتاف شرقي صعدة.

وأكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن الأعمال والتعزيزات والحفريات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في الحديدة، تشير إلى أن الانقلابيين يُعدّون لحرب وليس لتسليم وانسحاب، إذ حفروا ما معدله 25 خندقاً جديداً، وأقاموا 51 حاجزاً وحقل ألغام.

وفي أدلة جديدة على تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا، كشف تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تسهم في تمويل حرب الحوثيين. وأوضح التقرير أن عائدات النفط الإيراني كانت لفائدة فرد مدرج على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات، إذ يتم شحن الوقود من إيران بموجب وثائق مزيفة.