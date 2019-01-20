فقدان 117 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

المصدر: جنيف-وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن نحو 117 مهاجراً مفقودون بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين، فيما جرى إنقاذ 3 مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط.

وقالت الناطقة باسم المنظمة، فلافيو دي جياكومو: «قال لنا الناجون الثلاثة إن العدد كان 120 عندما غادروا القرة بوللي في ليبيا مساء الخميس. وبعد 10 أو 11 ساعة في البحر، القارب بدأ بالغرق وبدأ الناس أيضاً بالغرق».

وأضاف إن من كانوا على متن القارب جاؤوا بالأساس من غربي أفريقيا، موضحاً أنه «كان على متنه 10 نساء، من بينهم فتاة حبلى، وطفلان أحدهما عمره شهران فقط». وقال الأميرال الإيطالي فابيو اجوستيني لمحطة (راي نيوز 24) التلفزيونية الرسمية، إن طائرة عسكرية إيطالية كانت تقوم بدورية فوق البحر أول من أمس عندما رصدت القارب للمرة الأولى وهو يغرق في أمواج متلاطمة.