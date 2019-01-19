الإمارات توسّع دعم الأجهزة الأمنية في حضرموت

المصدر: عدن -وام، ياسر اليافعي

ساهم الدعم الإماراتي المقدم للأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، في تحقيق إنجازات أمنية غير مسبوقة، أسهمت في استقرار الحياة في معظم مديريات المحافظة، وعودتها إلى طبيعتها، بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية على مدينة المكلا.

التطور الكبير الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت كبرى المحافظات اليمنية، يأتي بعد جهود كبرى بذلت من قبل دول التحالف، كانت بدايتها بتأهيل قوات أمنية والإشراف عليها لتحرير مدينة المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل 2016.

وعقب تحرير مدينة المكلا، واصلت دولة الإمارات دعم الأجهزة الأمنية وتطويرها حتى يتم الحفاظ على ما تحقق من انتصارات، وحماية المدينة من أي اختراقات للعناصر الإرهابية.

وشمل الدعم الإماراتي تقديم التدريب والتأهيل للجنود، إعادة تأهيل مقرات الأجهزة الأمنية، ودعم قطاع الأمن بما يحتاج من سيارات ومركبات. ومطلع العام الجديد واصلت دولة الإمارات دعم الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، بهدف تعزيز قدرتها وتمديد انتشارها إلى مناطق جديدة، وذلك ضمن خطة الانتشار الأمني لتأمين كافة مناطق حضرموت، وحمايتها من تحركات عناصر تنظيم القاعدة والحد من حركاتها.

دعم جديد

وتواصلاً لذلك الدعم دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أول من أمس المرحلة الثانية من حملة توزيع المركبات على الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت ضمن برنامج إعادة تأهيل أجهزة الأمن والشرطة الممول من قبل دولة الإمارات .

وقال محافظ حضرموت خلال حملة التوزيع أن هذه الدفعة الجديدة من المركبات الخاصة بقطاع الأمن والشرطة في حضرموت تشكل إضافة نوعية للملف الأمني وتعزز المنظومة الأمنية في بقية المديريات ..شاكرا دولة الإمارات على جهودها في دعم الأمن بساحل حضرموت عبر برنامج التأهيل الذي تبنته ومولته وتشرف على تنفيذه وزارة الداخلية الإماراتية.

دفعة ثانية

من جانبه، قال العميد أحمد المهيري ممثل وزارة الداخلية في حضرموت إن هذه الدفعة من المركبات تأتي استكمالا للدفعة الأولى من المركبات والسيارات الدوريات والإسعاف والإطفاء والدراجات النارية الخاصة بالأمن والشرطة والتي بلغ مجموعها خلال الدفعة الأولى والثانية 277 مركبة.

في السياق ذاته،قال العميد غيثان البحسني نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت أن هذه الدفعة من المركبات سيتم توزيعها على المديريات الغربية بساحل حضرموت لتساهم في تعزيز الأمن وتسهيل أداء مهام رجال الأمن بكل يسر في إطار الخطة الأمنية التي ينفذها قطاع الأمن وضمن برنامج إعادة تأهيلها الممول من الإمارات.

حضر التدشين عدد من القيادات الأمنية في المحافظة.